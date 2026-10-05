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SportMediaset: Italia, arriva la Turchia Video Mediaset Infinity (leggi di più)
La probabile formazione dell'Italia contro la Turchia: chi gioca a Bologna, i titolari, i cambi di Mancini Goal.com (leggi di più)
Italia-Turchia vale doppio: dai quarti al rischio retrocessione, classifica e scenari sportmediaset.mediaset.it (leggi di più)
Italia-Turchia, le probabili formazioni: Mancini cambia tutto, Montella perde un big video.gazzetta.it (leggi di più)
Anteprima di Italia-Turchia in UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere Goal.com (leggi di più)
Nations League, le probabili formazioni della sfida tra Italia e Turchia Diretta (leggi di più)
Nations League, Italia-Turchia pre partita dalle 20 su Sky Sky Sport (leggi di più)
Italia-Turchia oggi in tv, Nations League calcio 2027: orario, canale, probabili formazioni, streaming OA Sport (leggi di più)
Italia Turchia, i convocati di Mancini: Romano torna in lista L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Italia-Turchia a Bologna, emozione speciale per Mancini. “Cambierò, è la forza del gruppo” Il Resto del Carlino (leggi di più)
Montella: “L'avevo detto che l'Italia è competitiva, ma mi hanno deriso” eurosport.it (leggi di più)
Nations League: al Dall’Ara Italia-Turchia. Mancini cambia ancora formazione L'Eco Vicentino (leggi di più)
Mancini verso Italia-Turchia: "Cambierò qualcosa". Barella: "Io in panchina? È uno sport di squadra" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Montella: "La critica illogica mi dà fastidio, abbiamo sbagliato solo il primo tempo contro l'Italia" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Contro la Turchia da favorita, il nuovo esame dell’Italia di Mancini la Repubblica (leggi di più)
Nations League, Italia-Turchia: a che ora gioca oggi 5 ottobre, probabili formazioni e dove vederla Canale 10 (leggi di più)
Italia-Turchia, ora la missione playoff è possibile ma serve battere Montella Corriere dello Sport (leggi di più)
Pronostico Italia-Turchia | Nations League 2026/27 Sisal (leggi di più)
Mancini ha escluso 7 calciatori dai convocati per Italia-Turchia: Inacio c'è per evitare sorprese fanpage.it (leggi di più)
Dove vedere Italia-Turchia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni Goal.com (leggi di più)
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