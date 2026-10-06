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⛽ Caro carburanti, non scattano le accise mobili: salgono benzina e gasolio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 martedì 6 ottobre 2026

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6 Ottobre 2026

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📰 Tetto al prezzo benzina Eni, Confesercenti: "Carburanti, rischio impianti a secco in provincia di Siena" - Corriere di Siena

Tetto al prezzo benzina Eni, Confesercenti: "Carburanti, rischio impianti a secco in provincia di Siena"  Corriere di Siena (leggi di più)

📰 Carburanti, da oggi stop allo sconto sul diesel: il gasolio torna a 2,25 euro al litro - Canale 10

Carburanti, da oggi stop allo sconto sul diesel: il gasolio torna a 2,25 euro al litro  Canale 10 (leggi di più)

🏋️ Le esportazioni della Corea del Sud hanno attenuato la crisi dei carburanti in Russia causata dagli attacchi con droni, afferma l'Ucraina - MarketScreener Italia

Le esportazioni della Corea del Sud hanno attenuato la crisi dei carburanti in Russia causata dagli attacchi con droni, afferma l'Ucraina  MarketScreener Italia (leggi di più)

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Carburanti alle stelle, l’sos delle associazioni di soccorso: «Misure urgenti o le ambulanze si fermano» - L'Unione Sarda.it  L'Unione Sarda.it (leggi di più)

📰 Carburanti, a settembre forte aumento per Gnl e metano - Agenzia stampa Mobilità

Carburanti, a settembre forte aumento per Gnl e metano  Agenzia stampa Mobilità (leggi di più)

📰 Blocco degli agricoltori a Vibo Marina, il carburante comincia a scarseggiare: code di auto ai distributori · ilvibonese.it - Il Vibonese

Blocco degli agricoltori a Vibo Marina, il carburante comincia a scarseggiare: code di auto ai distributori · ilvibonese.it  Il Vibonese (leggi di più)

📰 Prezzi dei carburanti: Assopetroli-Assoenergia accoglie l'apertura del Governo a tutela degli indipendenti - Canale Energia

Prezzi dei carburanti: Assopetroli-Assoenergia accoglie l'apertura del Governo a tutela degli indipendenti  Canale Energia (leggi di più)

📰 Sarroch, misure straordinarie sul costo dei carburanti a favore dei residenti - Casteddu On line

Sarroch, misure straordinarie sul costo dei carburanti a favore dei residenti  Casteddu On line (leggi di più)

📰 Caro carburanti, scade il taglio delle accise e salgono i costi: diesel a 2,26€/l - Cagliaripad.it

Caro carburanti, scade il taglio delle accise e salgono i costi: diesel a 2,26€/l  Cagliaripad.it (leggi di più)

📰 Anche a Reggio Emilia carburanti esauriti e prezzi ancora in salita. VIDEO - Reggionline

Anche a Reggio Emilia carburanti esauriti e prezzi ancora in salita. VIDEO  Reggionline (leggi di più)

📰 Tgcom24: Carburanti, stop sconto gasolio: 3 euro in più sul pieno Video - Mediaset Infinity

Tgcom24: Carburanti, stop sconto gasolio: 3 euro in più sul pieno Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Carburanti e bollette, Federconsumatori attacca: “Gli sconti annunciati sono stati solo un bluff” - RiminiToday

Carburanti e bollette, Federconsumatori attacca: “Gli sconti annunciati sono stati solo un bluff”  RiminiToday (leggi di più)

📰 Carburanti, Assopetroli-Assoenergia: “Dal Governo un primo segnale per tutelare gli indipendenti” - AGEEI

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📰 Carburanti, ci risiamo. Codacons, con stop sconto accise si interrompono ribassi su gasolio - Ore12

Carburanti, ci risiamo. Codacons, con stop sconto accise si interrompono ribassi su gasolio  Ore12 (leggi di più)

🏋️ Donzelli: No a taglio accise carburanti con price cap, risorse per trasportatori e agricoltori - Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Donzelli: No a taglio accise carburanti con price cap, risorse per trasportatori e agricoltori  Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)

📰 Caro carburanti: agenti di commercio in ginocchio - La Pressa

Caro carburanti: agenti di commercio in ginocchio  La Pressa (leggi di più)

📰 Carburanti: Leo, su accise mobili nessuna decisione, ci stiamo lavorando - Il Sole 24 ORE

Carburanti: Leo, su accise mobili nessuna decisione, ci stiamo lavorando  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Carburanti, il prezzo del gasolio aumenta di 6,1 centesimi: niente scatto delle accise mobili - Il Diario del Lavoro

Carburanti, il prezzo del gasolio aumenta di 6,1 centesimi: niente scatto delle accise mobili  Il Diario del Lavoro (leggi di più)

📰 Il consumo di carburanti dell'India aumenta del 3,9% rispetto al mese precedente - MarketScreener Italia

Il consumo di carburanti dell'India aumenta del 3,9% rispetto al mese precedente  MarketScreener Italia (leggi di più)

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