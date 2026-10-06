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Tetto al prezzo benzina Eni, Confesercenti: "Carburanti, rischio impianti a secco in provincia di Siena" Corriere di Siena (leggi di più)
Carburanti, da oggi stop allo sconto sul diesel: il gasolio torna a 2,25 euro al litro Canale 10 (leggi di più)
Le esportazioni della Corea del Sud hanno attenuato la crisi dei carburanti in Russia causata dagli attacchi con droni, afferma l'Ucraina MarketScreener Italia (leggi di più)
Carburanti alle stelle, l’sos delle associazioni di soccorso: «Misure urgenti o le ambulanze si fermano» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Carburanti, a settembre forte aumento per Gnl e metano Agenzia stampa Mobilità (leggi di più)
Blocco degli agricoltori a Vibo Marina, il carburante comincia a scarseggiare: code di auto ai distributori · ilvibonese.it Il Vibonese (leggi di più)
Prezzi dei carburanti: Assopetroli-Assoenergia accoglie l'apertura del Governo a tutela degli indipendenti Canale Energia (leggi di più)
Sarroch, misure straordinarie sul costo dei carburanti a favore dei residenti Casteddu On line (leggi di più)
Caro carburanti, scade il taglio delle accise e salgono i costi: diesel a 2,26€/l Cagliaripad.it (leggi di più)
Anche a Reggio Emilia carburanti esauriti e prezzi ancora in salita. VIDEO Reggionline (leggi di più)
Tgcom24: Carburanti, stop sconto gasolio: 3 euro in più sul pieno Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Carburanti e bollette, Federconsumatori attacca: “Gli sconti annunciati sono stati solo un bluff” RiminiToday (leggi di più)
Carburanti, Assopetroli-Assoenergia: “Dal Governo un primo segnale per tutelare gli indipendenti” AGEEI (leggi di più)
Caro carburanti nel Bresciano: ecco dove conviene rifornirsi Prima Brescia (leggi di più)
Carburanti, ci risiamo. Codacons, con stop sconto accise si interrompono ribassi su gasolio Ore12 (leggi di più)
Donzelli: No a taglio accise carburanti con price cap, risorse per trasportatori e agricoltori Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Caro carburanti: agenti di commercio in ginocchio La Pressa (leggi di più)
Carburanti: Leo, su accise mobili nessuna decisione, ci stiamo lavorando Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Carburanti, il prezzo del gasolio aumenta di 6,1 centesimi: niente scatto delle accise mobili Il Diario del Lavoro (leggi di più)
Il consumo di carburanti dell'India aumenta del 3,9% rispetto al mese precedente MarketScreener Italia (leggi di più)
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