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Il disco in evidenza: Dopamine Chamber, 2026, Fontaines D.C.

I Fontaines D.C. pubblicano Dopamine Chamber il 16 ottobre 2026. Il quinto album della band irlandese arriva dopo Romance e apre un nuovo capitolo nella discografia del gruppo. Il disco è stato anticipato dal singolo Marianne e da un estratto di Six Shot Morning.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
6 Ottobre 2026

Dopamine Chamber

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I Fontaines D.C. si preparano a pubblicare Dopamine Chamber, il loro quinto album in studio, atteso il 16 ottobre 2026. Il nuovo progetto segna il ritorno della band irlandese con un lavoro che arriva dopo Romance, pubblicato nel 2024.

L’annuncio dell’album è stato accompagnato da un breve estratto di Six Shot Morning, brano inedito già presentato dal gruppo durante alcuni concerti. A seguire è arrivato Marianne, scelto come primo singolo e primo assaggio ufficiale del nuovo disco.

Dopamine Chamber, il nuovo album

Con Dopamine Chamber, i Fontaines D.C. aggiungono un nuovo capitolo al proprio percorso discografico. Il disco arriva a due anni di distanza da Romance, album che ha ottenuto importanti riscontri internazionali e due nomination ai Grammy Awards, oltre a una candidatura al Mercury Prize.

Il nuovo lavoro rappresenta quindi il quinto capitolo della discografia della formazione di Dublino, dopo Dogrel (2019), A Hero’s Death (2020), Skinty Fia (2022) e Romance (2024).

L’uscita il 16 ottobre 2026

L’appuntamento con Dopamine Chamber è fissato per il 16 ottobre 2026. L’album arriva dopo un percorso di anticipazioni iniziato con Six Shot Morning e proseguito con Marianne, che ha offerto il primo assaggio ufficiale del nuovo progetto.

Per i Fontaines D.C. si apre così una nuova fase discografica, con l’attesa per un album destinato a proseguire il percorso intrapreso dalla band con Romance. (La redazione)

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