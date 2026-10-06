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Caro carburanti, scade il taglio delle accise e salgono i costi: diesel a 2,26€/l Cagliaripad.it (leggi di più)
Rincari sul gasolio dopo lo stop alle agevolazioni. Si alza anche il tetto di Eni. Leo: “Accise mobili? Ci stiamo lavorando”. Pichetto: “Oggi nessuna novità” Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Da oggi accise sul gasolio più alte. Eni aumenta il prezzo alla pompa ANSA (leggi di più)
Quanto costa fare il pieno di gasolio ora: diesel fino a 122 euro QuiFinanza (leggi di più)
“Prezzi Italia”: effetto “price cap”, benzina e gasoli in picchiata Staffetta Quotidiana (leggi di più)
Caro carburanti, Eni deve adattare il prezzo del diesel: «Ma il price cap resta». Come aumenta il costo alla pompa senza lo sconto sulle accise Open (leggi di più)
Accise carburanti, è finito lo sconto del governo: il gasolio rincara di 6,1 centesimi Mediaset Infinity (leggi di più)
Carburanti, i prezzi medi di benzina e diesel Tgcom24 (leggi di più)
Eni, il price cap resta ma il prezzo del gasolio alla pompa aumenta senza il taglio delle accise RaiNews (leggi di più)
Carburanti, il governo non attiva le accise mobili: oggi il gasolio sale di 6 cent. Anche Eni aumenta i prezzi Fanpage (leggi di più)
Benzina con lo sconto in Italia. Il pieno conviene anche ai ticinesi? La Prealpina (leggi di più)
Eni e carburanti: il price cap resta, ma il gasolio sale a 2,25 SoldiOnline.it (leggi di più)
Sconto accise finito: non c'è il decreto Moveo by Telepass (leggi di più)
Caro carburanti, in Calabria la crisi strozza automobilisti e pompe bianche: «Affossati dalla concorrenza sleale» · LaC News24 LaC News24 (leggi di più)
Diesel, stop allo sconto sulle accise: tornano a salire i prezzi. MotorBox (leggi di più)
Non scatta lo sconto sulle accise mobili e si alza la soglia del price cap Eni: il diesel costa 2,25 euro al litro. Cosa sta succedendo Today (leggi di più)
Diesel, salta lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi. E sale anche il tetto ai prezzi di Eni la Repubblica (leggi di più)
Diesel, da oggi il pieno costa di più: stop allo sconto sulle accise La Stampa (leggi di più)
Caro carburanti, non scattano le accise mobili: sul gasolio +6,1 centesimi, salgono prezzi Sky TG24 (leggi di più)
Il decreto di Meloni non c'è, lo sconto neppure: il prezzo del gasolio torna a 2,25 euro al litro Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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