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⛽ Dove conviene fare rifornimento di benzina e diesel? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 martedì 6 ottobre 2026

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6 Ottobre 2026

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📰 Caro carburanti, scade il taglio delle accise e salgono i costi: diesel a 2,26€/l - Cagliaripad.it

Caro carburanti, scade il taglio delle accise e salgono i costi: diesel a 2,26€/l  Cagliaripad.it (leggi di più)

🆕 Rincari sul gasolio dopo lo stop alle agevolazioni. Si alza anche il tetto di Eni. Leo: “Accise mobili? Ci stiamo lavorando”. Pichetto: “Oggi nessuna novità” - Quotidiano Nazionale

Rincari sul gasolio dopo lo stop alle agevolazioni. Si alza anche il tetto di Eni. Leo: “Accise mobili? Ci stiamo lavorando”. Pichetto: “Oggi nessuna novità”  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Da oggi accise sul gasolio più alte. Eni aumenta il prezzo alla pompa - ANSA

Da oggi accise sul gasolio più alte. Eni aumenta il prezzo alla pompa  ANSA (leggi di più)

📰 Quanto costa fare il pieno di gasolio ora: diesel fino a 122 euro - QuiFinanza

Quanto costa fare il pieno di gasolio ora: diesel fino a 122 euro  QuiFinanza (leggi di più)

📰 “Prezzi Italia”: effetto “price cap”, benzina e gasoli in picchiata - Staffetta Quotidiana

“Prezzi Italia”: effetto “price cap”, benzina e gasoli in picchiata  Staffetta Quotidiana (leggi di più)

📰 Caro carburanti, Eni deve adattare il prezzo del diesel: «Ma il price cap resta». Come aumenta il costo alla pompa senza lo sconto sulle accise - Open

Caro carburanti, Eni deve adattare il prezzo del diesel: «Ma il price cap resta». Come aumenta il costo alla pompa senza lo sconto sulle accise  Open (leggi di più)

📰 Accise carburanti, è finito lo sconto del governo: il gasolio rincara di 6,1 centesimi - Mediaset Infinity

Accise carburanti, è finito lo sconto del governo: il gasolio rincara di 6,1 centesimi  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Carburanti, i prezzi medi di benzina e diesel - Tgcom24

Carburanti, i prezzi medi di benzina e diesel  Tgcom24 (leggi di più)

📣 Eni, il price cap resta ma il prezzo del gasolio alla pompa aumenta senza il taglio delle accise - RaiNews

Eni, il price cap resta ma il prezzo del gasolio alla pompa aumenta senza il taglio delle accise  RaiNews (leggi di più)

📰 Carburanti, il governo non attiva le accise mobili: oggi il gasolio sale di 6 cent. Anche Eni aumenta i prezzi - Fanpage

Carburanti, il governo non attiva le accise mobili: oggi il gasolio sale di 6 cent. Anche Eni aumenta i prezzi  Fanpage (leggi di più)

📰 Benzina con lo sconto in Italia. Il pieno conviene anche ai ticinesi? - La Prealpina

Benzina con lo sconto in Italia. Il pieno conviene anche ai ticinesi?  La Prealpina (leggi di più)

📰 Eni e carburanti: il price cap resta, ma il gasolio sale a 2,25 - SoldiOnline.it

Eni e carburanti: il price cap resta, ma il gasolio sale a 2,25  SoldiOnline.it (leggi di più)

📰 Sconto accise finito: non c'è il decreto - Moveo by Telepass

Sconto accise finito: non c'è il decreto  Moveo by Telepass (leggi di più)

📣 Caro carburanti, in Calabria la crisi strozza automobilisti e pompe bianche: «Affossati dalla concorrenza sleale» · LaC News24 - LaC News24

Caro carburanti, in Calabria la crisi strozza automobilisti e pompe bianche: «Affossati dalla concorrenza sleale» · LaC News24  LaC News24 (leggi di più)

📰 Diesel, stop allo sconto sulle accise: tornano a salire i prezzi. - MotorBox

Diesel, stop allo sconto sulle accise: tornano a salire i prezzi.  MotorBox (leggi di più)

📰 Non scatta lo sconto sulle accise mobili e si alza la soglia del price cap Eni: il diesel costa 2,25 euro al litro. Cosa sta succedendo - Today

Non scatta lo sconto sulle accise mobili e si alza la soglia del price cap Eni: il diesel costa 2,25 euro al litro. Cosa sta succedendo  Today (leggi di più)

📰 Diesel, salta lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi. E sale anche il tetto ai prezzi di Eni - la Repubblica

Diesel, salta lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi. E sale anche il tetto ai prezzi di Eni  la Repubblica (leggi di più)

📰 Diesel, da oggi il pieno costa di più: stop allo sconto sulle accise - La Stampa

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📰 Caro carburanti, non scattano le accise mobili: sul gasolio +6,1 centesimi, salgono prezzi - Sky TG24

Caro carburanti, non scattano le accise mobili: sul gasolio +6,1 centesimi, salgono prezzi  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Il decreto di Meloni non c'è, lo sconto neppure: il prezzo del gasolio torna a 2,25 euro al litro - Il Fatto Quotidiano

Il decreto di Meloni non c'è, lo sconto neppure: il prezzo del gasolio torna a 2,25 euro al litro  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

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