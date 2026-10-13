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Inter-Brugge, le insidie per i nerazzurri spiegate da Giovagnoli: "Brugge squadra da temere, filosofia simile ai nerazzurri e su Tresoldi..." DAZN (leggi di più)
Nicolò Tresoldi è il pericolo pubblico per l'Inter: la media realizzativa, la corte dell'Italia, il tifo per il Milan Goal.com (leggi di più)
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Stankovic, interisti già innamorati di lui. E stasera potrebbe fare il debutto da titolare, da ex La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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