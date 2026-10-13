Home ARTICOLI Gli Eels di Mark Oliver Everett con il sedicesimo album dal titolo Cookie Happened
ARTICOLI

Gli Eels di Mark Oliver Everett con il sedicesimo album dal titolo Cookie Happened

Gli Eels pubblicano Cookie Happened il 16 ottobre 2026 per E Works / Play It Again Sam. Il sedicesimo album in studio della band accompagna una riflessione del frontman E sul tempo, sui ricordi e sul valore delle esperienze. Anche ciò che un giorno perderà importanza, suggerisce il musicista, conserva la bellezza di essere accaduto.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Ottobre 2026

Eels, Cookie Happened, 2026.

Segui Musicletter.it su Google

Gli Eels pubblicheranno Cookie Happened il 16 ottobre 2026. Il disco, il sedicesimo album in studio della band, uscirà per E Works / Play It Again Sam. Il frontman Mark Oliver Everett (aka E), riflettendo sul significato del nuovo lavoro, propone una considerazione sul tempo, sui ricordi e sul valore delle esperienze vissute.

Il significato di Cookie Happened

Secondo E, ogni gioia, conquista o difficoltà è destinata prima o poi a perdere la propria importanza. Eppure, questo non cancella il valore di ciò che è accaduto. Per esprimere il concetto, il musicista richiama una riflessione di Cookie Monster, il personaggio dei Muppet, che invita a sorridere per aver vissuto un’esperienza, anche quando è ormai finita.

Il messaggio al centro di Cookie Happened è quindi una riflessione sulla transitorietà delle cose e sulla bellezza delle esperienze, indipendentemente da quanto a lungo restino nella memoria. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 13 Ottobre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Ottobre 2026

Articoli recenti

💿 Ultime uscite discografiche: i dischi più recenti 📅 martedì 13 ottobre 2026

13 Ottobre 2026

💿⚫ 20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

13 Ottobre 2026

Il giradischi che unisce analogico e digitale

13 Ottobre 2026

🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 13 ottobre 2026

13 Ottobre 2026

Angélique Kidjo e Youssou N’Dour insieme in tour: due date in Italia

12 Ottobre 2026

🎭 Giorgio Bracardi è morto a 93 anni: fu la voce di Scarpantibus e Max Vinella ad Alto Gradimento 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 martedì 13 ottobre 2026

12 Ottobre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui