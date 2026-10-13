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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 13 ottobre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Ottobre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 13 ottobre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 13 ottobre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 13 ottobre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Sul bilancio europeo è tutti contro tutti. I “frugali” puntano i piedi
    di Francesca De Benedetti
    Fibrillazioni a Bruxelles in vista del summit dei leader di giovedì: la Commissione critica la proposta irlandese, che prova a mettere in salvo la coesione. Merz e von der Leyen insistono su «competitività» e difesa, ma intanto l’intera architettura democratica europea finisce sotto pressione
  • Melonellum, partono i ricorsi: la carica di politici e cittadini
    di Giulia Merlo e Daniela Preziosi
    Zaccaria annuncia «la straordinaria macchina», l’obiettivo è l’esame prima del voto. Cgil in piazza sabato 17 a Roma. Due iniziative diverse, per non tirare la giacca alla Consulta
  • L’acampada italiana: la generazione senza casa porta la rabbia in piazza
    di Chiara Sgreccia e Youssef Taby
    Caro affitti, fallimento delle politiche abitative e trasformazione del diritto allo studio in un affare tra privati I giovani non possono più permettersi una casa
  • Il voto di midterm e la schizofrenia degli Stati Uniti
    di Mario Del Pero
    Da una parte, un paese sfiduciato, impaurito, esasperato. Dall’altra la vitalità delle primarie democratiche, che portano persino una roccaforte come il Texas ad essere di nuovo contendibile. Mancano tre settimane al voto, nel pieno della distopia trumpiana
  • Comunicare la malattia: la svolta del papa mette alla prova i media vaticani
    di Giovanni Maria Vian
    In un ambiente tradizionalmente poco sensibile alle esigenze di trasparenza e di efficacia informativa come quello vaticano, l’iniziativa del papa di comunicare in prima persona la sua malattia e l’imminente intervento è quasi una svolta assoluta


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Il ritorno di Mourinho all’Olimpico, l’Inter ritrova Sommer, le trappole per Como e Napoli: riecco la Champions
    di Stefano Boldrini
    Riecco la vecchia Champions. Rotto il ghiaccio con la prima giornata spalmata in tre tappe all’inizio di settembre, via libera alla seconda, tra ritorni romantici (Mourinho all’Olimpico contro la Roma, Sommer al Meazza con il suo Bruges), sfide inedite (il Como nella tana del Feyenoord), match spigolosi (il Napoli a Vila-real) e il derby tra […] L'articolo Il ritorno di Mourinho all’Olimpico, l’Inter ritrova Sommer, le trappole per Como e Napoli: riecco la Champions proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Da Montecitorio alla Biblioteca degli alberi di Milano, tornano le tende degli studenti contro carovita e diritto allo studio trasformato in affare per i privati
    di Redazione Cronaca
    Dopo tre anni, anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna, tornano le tende degli studenti universitari davanti a una decina di atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione nazionale è stata lanciata dall’Udu, l’Unione degli universitari, con il nome di “Cara Italia, quanto ci costi?“. “È una protesta diffusa per denunciare il […] L'articolo Da Montecitorio alla Biblioteca degli alberi di Milano, tornano le tende degli studenti contro carovita e diritto allo studio trasformato in affare per i privati proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lega, Salvini si dimette in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo: “Il mondo cambia”
    di Redazione Politica
    Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario: un passaggio formale, necessario a livello regolamentare per potersi candidare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. È l’ultimo passo in vista della resa dei conti interna al Carroccio, con cui Salvini – ad oggi unico candidato a tornare […] L'articolo Lega, Salvini si dimette in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo: “Il mondo cambia” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Maxi-squalifica per la bambina prodigio di 5 anni: è stata bandita dalle gare di kart di tutto il mondo
    di Redazione Sport
    Una bambina di cinque anni è stata bandita dalle gare di go–kart di tutto il mondo. È successo in Svizzera, dove una bambina di nome Emily Brun dovrà scontare una maxi squalifica, fino al termine del 2027, senza poter correre in nessuna gara in giro per il mondo. A provocare la squalifica, comminata dalla Federazione […] L'articolo Maxi-squalifica per la bambina prodigio di 5 anni: è stata bandita dalle gare di kart di tutto il mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lodi, 39enne muore per arresto cardiaco dopo essere stato fermato e bloccato a terra dai carabinieri
    di Redazione Cronaca
    Era stato fermato dai carabinieri e bloccato a terra perché urlava e si agitava, ma è stato colpito da un malore ed è morto 24 ore dopo in ospedale. È accaduto a Lodi e la vittima è un 39enne lodigiano. I carabinieri erano arrivati sul posto, in via Vittime della Violenza, intorno alle 4.30 della […] L'articolo Lodi, 39enne muore per arresto cardiaco dopo essere stato fermato e bloccato a terra dai carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Nel buio la techno liofilizzata di Autechre
    di Stefano Crippa
    Nel racconto del 1954 dello scrittore americano Fredric Brown “La risposta” un tale, collegando tutti i computer di tutti i pianeti dell’universo, costruisce una macchina in grado di dare tutte […] The post Nel buio la techno liofilizzata di Autechre first appeared on il manifesto.
  • La bella fatica della manifestival
    di Daniele Nalbone
    I giornalisti, per lo più, vivono nella convinzione che nessuno li legga davvero. Cioè diamo per scontato, talvolta sbagliando, che lo facciano i nostri colleghi. E spesso capita che siano […] The post La bella fatica della manifestival first appeared on il manifesto.
  • Sanvitale nella camera ottica
    di Roberto Andreotti
    Guarda fuori campo e sorride Adriana Asti, poi le note del lento che sta ballando si troncano e dall’interno di un salotto borghese lo spettatore si trova sbalzato all’esterno sugli […] The post Sanvitale nella camera ottica first appeared on il manifesto.
  • Affinati, le vere radici non stanno nell’anagrafe
    di Roberto Andreotti
    In tutti i suoi libri, anche in quelli che manifestano una considerevole distanza rispetto a tale argomento, Eraldo Affinati ha sempre trovato il modo per agganciarsi alla sua storia personale […] The post Affinati, le vere radici non stanno nell’anagrafe first appeared on il manifesto.
  • Jean Meckert, con il sudore della lingua farsi belli in società: non va
    di Gennaro Serio
    «Il secondo libro è sempre il più difficile da scrivere», ripeteva Jérôme Lindon, l’influente direttore delle Éditions de Minuit, con una frase diventata proverbiale: un recente convegno francesistico, alla Sapienza […] The post Jean Meckert, con il sudore della lingua farsi belli in società: non va first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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