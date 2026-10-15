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📰 X Factor 2026, Last Call: chi accederà ai Live Show? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 15 ottobre 2026

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15 Ottobre 2026

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