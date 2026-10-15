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X FACTOR 2026, le Last Call decidono chi andrà ai Live Show Newsic.it (leggi di più)
X Factor 2026, le Last Call possono ribaltare tutto: chi rischia l'eliminazione? Skuola.net (leggi di più)
Jake La Furia giudice di X Factor 2026 Radio RTL 102.5 (leggi di più)
X Factor 2026, Last Call: le scelte dei giudici | Sky Sky (leggi di più)
X Factor 2026, stasera vanno in onda le Last Call: i giudici sceglieranno le squadre per i live La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Alteo supera i Bootcamp e si prepara per le Last Call Il Capoluogo (leggi di più)
Stasera in tv (15 ottobre), DOC con Luca Argentero sfida Dritto e rovescio e il ritorno di X Factor Libero (leggi di più)
X Factor 2026, la notte delle Last Call: le tre sedie, lo switch, le squadre dei Live Show e il loft. Ecco le anticipazioni della puntata Leggo.it (leggi di più)
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X Factor 2026, da venerdì 16 ottobre ricomincia il Daily Sky (leggi di più)
X Factor 2026 – Domani la notte delle Last Call su Sky e in streaming su NOW RedCapes.it (leggi di più)
X Factor 2026, Last Call da brividi per la scelta dei 12 concorrenti per i Live: il pronostico La Gazzetta dello SportX Factor 2026, la lunga notte delle Last Call. Le anticipazioni Sky TG24X Factor, ultima chiamata! Tutte le anticipazioni delle Last Call di oggi 15 ottobre: sedie, switch e, alla fine, i 12 finalisti. Style MagazineLe Last Call di X Factor 2026 stasera in tv: tra sedie rosse e switch spietati si decidono le squadre Amica.itTre sedie... (leggi di più)
Per la serie, talento puro. Martina Cerutti con That’s So True di Gracie Abram conquista le Last Call di X Factor 2026. Style Magazine (leggi di più)
X Factor, Mariasole Pollio confermata ad Ante Factor: il retroscena su Giacomo Calò e l'X Pass di Gabbani Libero (leggi di più)
“Dopo X Factor e Sanremo si è spento tutto, ho cambiato lavoro e mi sono costruita un'altra identità": parla Silvia Aprile Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Stasera in tv (14 ottobre), Carlo Conti contro Il Volo, X Factor e Champions Libero (leggi di più)
Concorrenti X Factor 2026: chi sono e quando verranno scelti i 12 talenti Team World (leggi di più)
Quando va in onda la prossima puntata di X Factor 2026: data e orario Team World (leggi di più)
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