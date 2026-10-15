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💿 Ultime uscite discografiche: i dischi più recenti aggiornati a oggi 📅 giovedì 15 ottobre 2026

Scopri le ultime uscite discografiche su Musicletter.it. Consulta la tabella aggiornata con i dischi di recente pubblicazione, ordinati cronologicamente grazie alle informazioni rese disponibili da Metacritic. Trova anno di pubblicazione, artista e titolo del disco, con collegamenti ad Amazon per consultare le opzioni di acquisto di CD e vinili, comprese le ristampe.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Ottobre 2026

Ultime uscite discografiche

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Vuoi scoprire le ultime uscite discografiche, tra nuovi album, CD e vinili? Su Musicletter.it trovi una tabella aggiornata con le pubblicazioni più recenti dell’anno. Lo strumento ti permette di seguire le novità del mercato musicale e conoscere i dischi appena usciti, grazie alle informazioni rese disponibili da Metacritic.

Le ultime uscite discografiche aggiornate con Metacritic

Per offrire una panoramica delle novità, Musicletter.it utilizza le informazioni rese disponibile da Metacritic, i siti dedicati alla musica e alle pubblicazioni discografiche. La tabella organizza le informazioni in ordine cronologico, mettendo in evidenza le uscite più recenti.

In questo modo, puoi consultare un elenco aggiornato delle pubblicazioni e orientarti tra le novità discografiche internazionali. L’aggiornamento dei dati consente di seguire l’evoluzione del catalogo e di individuare i titoli aggiunti più di recente.

Come consultare la tabella delle novità musicali

La tabella interattiva raccoglie le informazioni essenziali per identificare ogni pubblicazione. In particolare, puoi trovare:

  • Anno di pubblicazione, per individuare il periodo di riferimento.
  • Nome dell’artista o della band, per riconoscere chi ha pubblicato il disco.
  • Titolo dell’album o della pubblicazione, con un collegamento diretto ad Amazon nella categoria dedicata a CD e vinili, per consultare le opzioni disponibili per l’acquisto.

L’elenco parte dalle pubblicazioni più recenti e prosegue in ordine cronologico. Puoi quindi esplorare le novità senza dover consultare manualmente più fonti.

Scopri i nuovi album, CD e vinili

Se cerchi un modo semplice per seguire le novità discografiche, questa risorsa ti offre un punto di partenza pratico. La tabella delle ultime uscite discografiche (comprese le ristampe) riunisce le informazioni principali in un unico spazio, facilitando la ricerca di artisti, album e nuove pubblicazioni.

Consulta l’elenco qui sotto per scoprire i dischi più recenti presenti nel database e accedere ai relativi collegamenti per l’acquisto. (La redazione)

giovedì 15 ottobre 2026

Ultime uscite discografiche (Metacritic)

Anno
Artista
Titolo disco
2026
Various Artists
Heart Of Gold: The Songs Of Neil Young, Vol. 3 - Into The Black Disponibile anche su Amazon
2026
Steven Wilson
Requiem For A Village Disponibile anche su Amazon
2026
Tv Priest
Cartoons Disponibile anche su Amazon
2026
La Roux
Old Flames Disponibile anche su Amazon
2026
Shygirl
Swallow! Disponibile anche su Amazon
2026
Desperate Journalist
Gilding The Lily Disponibile anche su Amazon
2026
Slayyyter
Wor$t Man In America Disponibile anche su Amazon
2026
Richard Thompson
Hippies, Thugs And Heroes Disponibile anche su Amazon
2026
The Avalanches
No Bad Memories Disponibile anche su Amazon
2026
Max Richter
While The Flood Rages Disponibile anche su Amazon
2026
Rachel Chinouriri
I think I spoke too soon Disponibile anche su Amazon
2026
Holy Motors
Heaven's Night Disponibile anche su Amazon
2026
Geologist
The Sirens Disponibile anche su Amazon
2026
Fontaines D.C.
Dopamine Chamber Disponibile anche su Amazon
2026
Masayoshi Fujita
Forest Of Tranquility Disponibile anche su Amazon
2026
Kali Malone
Burning Song Disponibile anche su Amazon
2026
Royal Blood
Dead Company Disponibile anche su Amazon
2026
Ministry
Hate To Go (Take Out Or Delivery), Disponibile anche su Amazon
2026
Lael Neale
As Killers Do Disponibile anche su Amazon
2026
Nickelback
Everything Under The Sun Disponibile anche su Amazon
2026
Eels
COOKIE HAPPENED Disponibile anche su Amazon
2026
Queens Of The Stone Age
Perfecth Disponibile anche su Amazon
2026
Lorenzo Senni
All Ages Disponibile anche su Amazon
2026
Stephen Steinbrink
In A Split Mirror Disponibile anche su Amazon
2026
Skepta
The Fork And Knife Disponibile anche su Amazon
2026
The Big Moon
Forever Disponibile anche su Amazon
2026
Sufjan Stevens
Worst Christmas Ever! Disponibile anche su Amazon
2026
Alanis Morissette
Good Weather For Immaculate Conception Disponibile anche su Amazon
2026
Various Artists
Heart Of Gold: The Songs Of Neil Young, Vol. 2 - Out Of The Blue Disponibile anche su Amazon
2026
Ane Brun
I Thought We Were The Same Disponibile anche su Amazon
2026
Land Of Talk
LASTS Disponibile anche su Amazon
2026
Boys Noize
7LLVSION Disponibile anche su Amazon
2026
Randy Travis
Same Old Way Disponibile anche su Amazon
2026
Bryan Adams
How's It Goin' Disponibile anche su Amazon
2026
Steven Page
Steven Page Disponibile anche su Amazon
2026
Cult Of Luna
In The Shadow Of Your Shadow Disponibile anche su Amazon
2026
Donato Dozzy
Astro Disponibile anche su Amazon
2026
Django Django
Doveland Disponibile anche su Amazon
2026
Morphine
Morphine Disponibile anche su Amazon
2026
Kings Of Leon
O My Beloved Disponibile anche su Amazon
2026
Soak
decembers Disponibile anche su Amazon
2026
Dummy
do you love the color of the sky? Disponibile anche su Amazon
Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
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