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Inter di nuovo da rimonta: 3-1 rifilato al Bologna Eurosport.it (leggi di più)
Bologna-Inter, pagelle: Thuram trascina. Cambi devastanti: Carlos Augusto come Tracy McGrady FC Inter 1908 (leggi di più)
[Diretta YouTube] Bologna-Inter IN DIRETTA Streaming, partita di oggi, Serie A italiana, 17 ottobre 2026 Universidad de Córdoba (UCO) (leggi di più)
Pronostici Bologna - Inter: due squadre in cerca di riscatto Goal.com (leggi di più)
L'Inter riparte: rimonta di carattere, Bologna battuto 1-3 Inter.it (leggi di più)
Serie A, Roma-Genoa 1-0 al 50'. Bologna-Inter 1-3 - Roma-Genoa, la cronaca testuale RaiNews (leggi di più)
Kolarov (vice di Chivu): 'L'Inter non deve dimostrare nulla'. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Pagelle Bologna-Inter: Thuram accende i nerazzurri (6,5), Martinez non fa danni (6). Dimarco non è lui (5,5), Zielinski a metà (6) Corriere della Sera (leggi di più)
[DIRETTA]LIVE!] Bologna-Inter dove vederla in diretta tv e streaming gratis 17 ottobre 2026 Universidad de Córdoba (UCO) (leggi di più)
Bologna-Inter 1-3, pagelle e tabellino: Carlos Augusto 'alla Dimarco', Thuram trascina, Pobega sente aria di derby, Sucic sbaglia un goal incredibile Goal.com (leggi di più)
Bologna-Inter, le pagelle: Thuram è come un tuono, 7; Helland, Telepass inattivo: 5 La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Moviola Bologna-Inter: c'era fallo di Thuram su Miranda sull'1-2? Darmian sul francese, era rigore? Goal.com (leggi di più)
Perché Chivu non ha parlato dopo Bologna-Inter: ai microfoni il suo vice Kolarov Goal.com (leggi di più)
Le pagelle di Bologna-Inter: Bernardeschi non illumina, Carlos Augusto decisivo la Repubblica (leggi di più)
Ennesima serata amara al Dall’Ara: l’Inter vince 3-1 | Cronaca e pagelle BolognaToday (leggi di più)
Serie A, Bologna-Inter 1-3: gol e highlights Sky TG24 (leggi di più)
ll Bologna si esalta con Pobega, poi l'Inter lo travolge: al Dall'Ara finisce 1-3 Il Resto del Carlino (leggi di più)
Bologna-Inter 1-3: gol e highlights Sky Sport (leggi di più)
Le parole di Raffaele Palladino Bolognafc (leggi di più)
Perché Lautaro Martinez, Calhanoglu e Diouf non giocano Bologna-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no Goal.com (leggi di più)
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