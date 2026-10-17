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Venezia vs Napoli | Serie A Enilive Lega Serie A (leggi di più)
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Serie A, Roma-Genoa 2-0 i giallorossi archiviano la beffa Real e rimangono a -2 dalla vetta - Aggiornamento del 18 Ottobre delle ore 00:13 RaiNews (leggi di più)
Serie A 2026/27 - Venezia - Napoli 1-0 - Video RaiPlay (leggi di più)
Il Napoli affonda a Venezia, è crisi: Adams segna e De Bruyne sbaglia un rigore. Quinta sconfitta in nove partite Corriere della Sera (leggi di più)
Venezia-Napoli 1-0, subito 3 punti per Nicola Lega Serie A (leggi di più)
Clamoroso al Penzo! Venezia-Napoli 1-0 con Akor Adams. E Stankovic para un rigore a De Bruyne Eurosport.it (leggi di più)
Calcio Serie A: Venezia-Napoli 1-0 RaiNews (leggi di più)
Serie A, Venezia-Napoli 1-0: gol e highlights Sky TG24 (leggi di più)
Venezia-Napoli 1-0: gol e highlights Sky Sport (leggi di più)
Tabellino e voti Venezia-Napoli 1-0, cronaca partita e marcatori Italpress (leggi di più)
Pochi gol, usura, zero mercato e scarso feeling con Max: i motivi della crisi del Napoli La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
[Diretta]LaIVE!] Venezia-Napoli risultato in diretta della partita di Serie A 17 ottobre 2026 Universidad de Córdoba (UCO) (leggi di più)
Calcio: Venezia-Napoli 1-0 L'Adige (leggi di più)
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VIDEO. Allegri dopo Venezia-Napoli: 'Ora trasformiamo la delusione in rabbia' Sky Sport (leggi di più)
Venezia-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Stankovic monumentale, l'ex Juan Jesus domina, De Bruyne tradisce con un rigore horror, fantasma Lucca Goal.com (leggi di più)
Allegri, il rischio esonero e le parole dopo Venezia-Napoli: "Non ho sentito De Laurentiis, non serve essere preoccupati, posso risolvere i problemi del Napoli" Goal.com (leggi di più)
Serie A, buona la prima per Nicola! Il Venezia vince 1-0 con la rete di Adams, crisi Napoli Sportmediaset (leggi di più)
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