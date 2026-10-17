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Trump e il voto di midterm: perché la grande bocciatura del presidente che sembra annunciata potrebbe non essere così sonora Corriere della Sera (leggi di più)
Trump crolla nei sondaggi: il gradimento scende al 30% a poche settimane dalle elezioni di metà mandato 2duerighe (leggi di più)
‘Midterms’ 2026: cosa sono, cosa si gioca Trump e perché possono cambiare il corso degli Stati Uniti Demócrata (leggi di più)
Trump, gradimento al minimo del 36%: nel sondaggio Fox News democratici avanti di nove punti Il Mattino (leggi di più)
Sondaggi Usa, Trump in picchiata a tre settimane dalle elezioni MidTerm: toccato il minimo storico del 36% Il Messaggero (leggi di più)
Usa: sondaggio Pew, cala il consenso a Trump tra i credenti. Solo il 30% dei cattolici approva il presidente SIR - Servizio Informazione Religiosa (leggi di più)
Midterm, il punto sui sondaggi: i democratici in vantaggio di 7 punti Sky TG24 (leggi di più)
Sondaggi, alle Midterm USA 2026 Democratici avanti di 7 punti: il 60% ha un’opinione negativa di Trump Fanpage (leggi di più)
Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici blue News (leggi di più)
Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici SWI swissinfo.ch (leggi di più)
Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici TVS tvsvizzera.it (leggi di più)
Sondaggi convergenti Trump perdente Zero Zero News (leggi di più)
Midterm USA 2026, nuovo sondaggio: Democratici avanti di 7 punti nel voto generico per il Congresso Agenparl (leggi di più)
Il tasso di approvazione di Trump al 34% a tre settimane dalle elezioni di metà mandato, secondo un sondaggio BeInCrypto (leggi di più)
Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' (2) ANSA (leggi di più)
Trump ancora giù nei consensi, pesa l’economia: gradimento al 34% Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' Archivi Espansione TV (leggi di più)
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Sondaggi, la sfida tra i leader: chi voterebbe come presidente del Consiglio? LA7 (leggi di più)
Leader repubblicani si allontanano da Trump mentre cadono nei sondaggi delle midterm Demócrata (leggi di più)
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