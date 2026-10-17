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📰 Trump in calo nei sondaggi: Democratici in vantaggio per le elezioni di metà mandato USA 2026 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 domenica 18 ottobre 2026

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17 Ottobre 2026

Attualità

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📰 Trump e il voto di midterm: perché la grande bocciatura del presidente che sembra annunciata potrebbe non essere così sonora - Corriere della Sera

Trump e il voto di midterm: perché la grande bocciatura del presidente che sembra annunciata potrebbe non essere così sonora  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Trump crolla nei sondaggi: il gradimento scende al 30% a poche settimane dalle elezioni di metà mandato - 2duerighe

Trump crolla nei sondaggi: il gradimento scende al 30% a poche settimane dalle elezioni di metà mandato  2duerighe (leggi di più)

📰 ‘Midterms’ 2026: cosa sono, cosa si gioca Trump e perché possono cambiare il corso degli Stati Uniti - Demócrata

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📰 Sondaggi Usa, Trump in picchiata a tre settimane dalle elezioni MidTerm: toccato il minimo storico del 36% - Il Messaggero

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📰 Usa: sondaggio Pew, cala il consenso a Trump tra i credenti. Solo il 30% dei cattolici approva il presidente - SIR - Servizio Informazione Religiosa

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📰 Midterm, il punto sui sondaggi: i democratici in vantaggio di 7 punti - Sky TG24

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📰 Sondaggi, alle Midterm USA 2026 Democratici avanti di 7 punti: il 60% ha un’opinione negativa di Trump - Fanpage

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📣 Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici - blue News

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📰 Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici - SWI swissinfo.ch

Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici  SWI swissinfo.ch (leggi di più)

📰 Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici - TVS tvsvizzera.it

Sondaggio Fox, tasso approvazione di Trump al 36%, minimi storici  TVS tvsvizzera.it (leggi di più)

📣 Sondaggi convergenti Trump perdente - Zero Zero News

Sondaggi convergenti Trump perdente  Zero Zero News (leggi di più)

📰 Midterm USA 2026, nuovo sondaggio: Democratici avanti di 7 punti nel voto generico per il Congresso - Agenparl

Midterm USA 2026, nuovo sondaggio: Democratici avanti di 7 punti nel voto generico per il Congresso  Agenparl (leggi di più)

📰 Il tasso di approvazione di Trump al 34% a tre settimane dalle elezioni di metà mandato, secondo un sondaggio - BeInCrypto

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📰 Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' (2) - ANSA

Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' (2)  ANSA (leggi di più)

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📰 Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' Archivi - Espansione TV

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📰 Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' - ANSA

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📰 Sondaggi, la sfida tra i leader: chi voterebbe come presidente del Consiglio? - LA7

Sondaggi, la sfida tra i leader: chi voterebbe come presidente del Consiglio?  LA7 (leggi di più)

📰 Leader repubblicani si allontanano da Trump mentre cadono nei sondaggi delle midterm - Demócrata

Leader repubblicani si allontanano da Trump mentre cadono nei sondaggi delle midterm  Demócrata (leggi di più)

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