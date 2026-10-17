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Il Genoa resiste per un tempo alla Roma, poi Gasp passa con Castro e Lulli Liguriasport (leggi di più)
Serie A, Venezia-Napoli 1-0, Bologna-Inter 1-3, Roma-Genoa 2-0 Radio RTL 102.5 (leggi di più)
[DIRETTA@HD] Roma-Genoa oggi in tv 17 ottobre 2026 Universidad de Córdoba (UCO) (leggi di più)
Roma, contro il Genoa bastano le riserve: gioiello di Castro e Lulli, Gasp resta a -2 dall'Inter La Gazzetta dello SportRoma - Genoa (2-0) Serie A 2026 la RepubblicaSerie A, Roma-Genoa 2-0 i giallorossi archiviano la beffa Real e rimangono a -2 dalla vetta - Aggiornamento del 18 Ottobre delle ore 00:13 RaiNewsLa Roma rialza la testa: perla di Castro e prima gioia per Lulli Corriere dello SportRoma-Genoa: formazioni ufficiali, dove vederla (Sky o Daz... (leggi di più)
Serie A 2026/27 - Roma - Genoa 2-0 - Video RaiPlay (leggi di più)
Roma-Genoa, Lulli e Castro a segno per la prima volta: 'C'è fiducia in noi'. Video Sky Sport (leggi di più)
Le parole di Gasperini dopo Roma-Genoa AS Roma (leggi di più)
Pagelle Roma-Genoa: N'Dicka rettore, Soulé illumina. Tutti i voti dei giallorossi Corriere dello Sport (leggi di più)
Gasp: 'Reazione? Ero certo, ko col Real ingiusto' Sky Sport (leggi di più)
Serie A, Roma-Genoa 2-0. La sintesi della partita RaiNews (leggi di più)
Roma-Genoa, le pagelle: Lulli decisivo in entrambi i gol, 7. Marcandalli in difficoltà, 5 La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Ultimo in Curva Sud per Roma-Genoa: cappello del Palermo, selfie e abbracci con i tifosi Corriere dello Sport (leggi di più)
Serie A, Roma-Genoa 2-0: gol e highlights Sky TG24 (leggi di più)
La Roma batte il Genoa, decidono Castro e Lulli AGI (leggi di più)
VIDEO. Roma-Genoa 2-0: gol e highlights Sky Sport (leggi di più)
VIDEO. Roma-Genoa, il gol di Castro è una meraviglia imperdibile Sky Sport (leggi di più)
La Roma riparte dopo la delusione in Champions: 2-0 al Genoa RaiNews (leggi di più)
La Roma batte il Genoa 2-0, decidono Castro e Lulli AS Roma (leggi di più)
Roma-Genoa 2-0, le pagelle: Castro (7,5) gol stupendo, Lulli (7) prima volta in Serie A Il Messaggero (leggi di più)
Serie A, Roma-Genoa 2-0: Castro non fa rimpiangere Malen Sportmediaset (leggi di più)
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