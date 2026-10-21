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📰 X Factor 2026, al via il primo Live: la sorpresa di Giorgia che nessuno si aspetta e il pronostico su chi vincerà 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 22 ottobre 2026

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21 Ottobre 2026

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📰 📰 X Factor 2026, al via il primo Live: la sorpresa di Giorgia che nessuno si aspetta e il pronostico su chi vincerà 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 mercoledì 21 ottobre 2026 - musicletter

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