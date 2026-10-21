Home ARTICOLI 🏟️​👥🎸Concerti oggi e nei prossimi giorni: tutti gli eventi live 📆
Categorie: ARTICOLICALENDARIO E CONCERTI FESTIVALMUSICANEWS

🏟️​👥🎸Concerti oggi e nei prossimi giorni: tutti gli eventi live 📆 giovedì 22 ottobre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
21 Ottobre 2026

Concerti e Festival

Segui Musicletter.it su Google
giovedì 22 ottobre 2026

Cerca concerti e festival

RESET

Controlla il meteo della tua città

giovedì 22 Ottobre 2026 - 01:21
Reset

Roma, IT

Map
17°C

cielo sereno

Ven
13°C
poche nuvole
Sab
15°C
pioggia leggera
Dom
10°C
poche nuvole
Lun
13°C
cielo coperto

Concerti e festival in programma

RESET
12345
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Abbonamento A
    Teatro degli Animosi - Carrara
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
    Fiera Ice Arena - Rho
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Milano HC vs EC-KAC
    Fiera Ice Arena - Rho
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Crashdïet
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
    Palazzo dello Sport - Roma
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Romeo e Giulietta - L'amore è saltimbanco
    Teatro degli Animosi - Carrara
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    YILIAN CAÑIZARES TRIO | Padova Jazz Festival 2026
    Sala dei Giganti - Palazzo Liviano - Padova
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Willie Peyote
    Eremo Club - Molfetta (Bari)
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    MR RAIN
    Teatro Clerici - Brescia
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Songhoy Blues | JAZZMI 2026
    Biko - Milano
    MapVerifica evento
  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    FEBBRE A 90
    VOX Club - Nonantola
    MapVerifica evento
  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    Abbonamento B
    Teatro degli Animosi - Carrara
    MapVerifica evento
  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 24/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
    MapVerifica evento
  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
    MapVerifica evento

CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

RESET
[1]23456789101112
Oct
21
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
Map Verifica evento
Oct
21
Elio e le Storie Tese and Elio at Teatro Alessandrino (21 Oct 26)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
Map Verifica evento
Oct
21
Emis Killa at Magazzini Generali (21 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Map Verifica evento
Oct
22
Temples at Locomotiv Club (22 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Map Verifica evento
Oct
23
Jax at Atlantico (23 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Map Verifica evento
Oct
23
Willie Peyote at Eremo Club (23 Oct 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Map Verifica evento
Oct
23
Mr.Rain at Teatro Clerici (23 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
Map Verifica evento
Oct
23
Immanuel Casto at Hiroshima Mon Amour (23 Oct 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
Map Verifica evento
Oct
23
Sick Tamburo at DSSZ (23 Oct 26)
DSSZ, Via Salvador Allende, 46/H, 84081, Baronissi, Italy
Map Verifica evento
Oct
24
NEMZZZ at Legend Club (24 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Map Verifica evento
Oct
24
The Lemonheads at Spazio 211 (24 Oct 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Map Verifica evento
Oct
24
Jax at Atlantico (24 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Map Verifica evento
Oct
24
Willie Peyote at Casa Della Musica Federico I (24 Oct 26)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 8012
Map Verifica evento
Oct
24
Pooh at Unipol Arena (24 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Map Verifica evento
Oct
24
David Rodigan at Casilino Sky Park (24 Oct 26)
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
Map Verifica evento
Oct
24
Raiz at Sala Franca Rame & Dario Fo Citta' del Teatro (24 Oct 26)
Sala Franca Rame & Dario Fo, Citta' del Teatro, Via Tosco-Romagn
Map Verifica evento
Oct
24
Rokia Traoré at Teatro Puccini (24 Oct 26)
Teatro Puccini, Via delle Cascine 41, 50100, Florence, Italy
Map Verifica evento
Oct
24
Padova Jazz Festival 2026
Sala Dei Giganti - Palazzo Liviano, 7 Piazza Capitaniato, 35139\
Map Verifica evento
Oct
25
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (25 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
Map Verifica evento
Oct
26
Hans Zimmer at Teatro Duse Bologna (26 Oct 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Map Verifica evento
🛒💿🎶 Offerte dischi (CD e vinili) su Amazon

Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 22 ottobre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

CD e vinili più venduti su Amazon

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 21 Ottobre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
21 Ottobre 2026

Articoli recenti

📰 X Factor 2026, al via il primo Live: la sorpresa di Giorgia che nessuno si aspetta e il pronostico su chi vincerà 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 22 ottobre 2026

21 Ottobre 2026

📰 Sciopero tir: Meloni convoca il Cdm. Cosa succede ora 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 22 ottobre 2026

21 Ottobre 2026

Alberto Fortis torna con Sentimental City, il nuovo album di inediti

21 Ottobre 2026

⚽ Como-Manchester United, UEFA Champions League: la diretta live streaming TV di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 22 ottobre 2026

21 Ottobre 2026

⚽ Inter-Shakhtar, UEFA Champions League: la diretta live streaming TV di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 22 ottobre 2026

21 Ottobre 2026

Us3: il ritorno dei pionieri della fusion jazz-hip hop con l’album Snap, Crackle & Bop!

21 Ottobre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui