Home MUSICA ML Radio: ascolta la tua musica preferita su Android
MUSICA

ML Radio: ascolta la tua musica preferita su Android

ML Radio è l'app indipendente di Musicletter.it per ascoltare la radio su smartphone Android. Scaricala gratuitamente dal sito ufficiale e installala sul tuo dispositivo. Scopri anche le altre applicazioni disponibili oppure ascolta la radio direttamente dal browser, senza bisogno di installare nulla.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
2 Novembre 2026

ML Radio Android

Segui Musicletter.it su Google

ML Radio è l’app indipendente di Musicletter.it che permette di ascoltare la radio direttamente dal proprio dispositivo Android. L’applicazione si può scaricare gratuitamente dal sito ufficiale, senza passare dal Google Play Store.

Per installarla, è sufficiente scaricare il file APK di ML Radio e seguire le istruzioni sullo schermo. Durante la procedura potrebbe comparire un avviso di sicurezza, come «Questa app potrebbe essere pericolosa». Si tratta di un avviso legato all’installazione di applicazioni esterne al Play Store. Se hai verificato che il file proviene dal sito ufficiale di Musicletter.it, puoi autorizzare l’installazione dalle impostazioni di Android.

Scarica l’APK di ML Radio

Ricordiamo che tutte le applicazioni di Musicletter.it sono indipendenti e non distribuite attraverso il Google Play Store. Per questo motivo, l’installazione richiede alcuni passaggi aggiuntivi.

C’è anche una piccola precauzione da tenere presente durante l’ascolto: se utilizzi uno smartphone, non chiudere lo schermo, altrimenti la riproduzione audio potrebbe interrompersi.

Se preferisci non installare l’app, puoi continuare ad ascoltare la radio direttamente dal sito, attraverso la pagina Musicletter.it Radio.

Per scoprire e scaricare anche le altre applicazioni indipendenti, visita la sezione App di Musicletter.it. (La redazione)

Scarica l’APK di ML Radio
Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 2 Novembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
2 Novembre 2026

Articoli recenti

☀️🌦️Che tempo fa? Meteo città: previsioni in tempo reale • lunedì 2 novembre 2026

2 Novembre 2026

📰 Jet privato cade tra le auto: schianto devastante in Florida 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 2 novembre 2026

2 Novembre 2026

I migliori siti di scommesse: come riconoscere quelli affidabili

2 Novembre 2026

⚽ Tutti gli highlights della serie A di calcio

2 Novembre 2026

Juan Atkins, pioniere della Detroit techno, è morto a 64 anni

2 Novembre 2026

📰 Sora: news, eventi, cronaca dalla città in provincia di Frosinone • lunedì 2 novembre 2026

2 Novembre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui