ML Radio: ascolta la tua musica preferita su Android

ML Radio è l'app indipendente di Musicletter.it per ascoltare la radio su smartphone Android. Scaricala gratuitamente dal sito ufficiale e installala sul tuo dispositivo. Scopri anche le altre applicazioni disponibili oppure ascolta la radio direttamente dal browser, senza bisogno di installare nulla.
ML Radio è l’app indipendente di Musicletter.it che permette di ascoltare la radio direttamente dal proprio dispositivo Android. L’applicazione si può scaricare gratuitamente dal sito ufficiale, senza passare dal Google Play Store.
Per installarla, è sufficiente scaricare il file APK di ML Radio e seguire le istruzioni sullo schermo. Durante la procedura potrebbe comparire un avviso di sicurezza, come «Questa app potrebbe essere pericolosa». Si tratta di un avviso legato all’installazione di applicazioni esterne al Play Store. Se hai verificato che il file proviene dal sito ufficiale di Musicletter.it, puoi autorizzare l’installazione dalle impostazioni di Android.
Ricordiamo che tutte le applicazioni di Musicletter.it sono indipendenti e non distribuite attraverso il Google Play Store. Per questo motivo, l’installazione richiede alcuni passaggi aggiuntivi.
C’è anche una piccola precauzione da tenere presente durante l’ascolto: se utilizzi uno smartphone, non chiudere lo schermo, altrimenti la riproduzione audio potrebbe interrompersi.
Se preferisci non installare l’app, puoi continuare ad ascoltare la radio direttamente dal sito, attraverso la pagina Musicletter.it Radio.
Per scoprire e scaricare anche le altre applicazioni indipendenti, visita la sezione App di Musicletter.it. (La redazione)
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