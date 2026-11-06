📙 Musica Migrante, il libro di Luca D’Ambrosio all’H/earthbeat Festival 2026

A quasi sette anni dalla pubblicazione, Musica Migrante. Dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo, il libro di Luca D'Ambrosio uscito per Arcana Edizioni nel 2019, sarà al centro di un incontro all'H/earthbeat Festival 2026. Appuntamento il 18 novembre alle 18:30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, con Alessandra Cafiero.
A quasi sette anni dalla sua pubblicazione, Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio torna al centro di un incontro pubblico. Il libro, uscito nel 2019 per Arcana Edizioni, sarà presentato nell’ambito dell’H/earthbeat Festival 2026.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 18:30, presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.
A condurre l’incontro sarà Alessandra Cafiero, che accompagnerà la presentazione del volume dedicato ai percorsi musicali tra Africa, Mediterraneo e Italia. (La redazione)
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