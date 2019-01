Canzoni per un Sanremo d’autore | News | Festival



La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è in arrivo con il suo carico di musica e gossip che accompagnerà la maggior parte dei palinsesti radiotelevisivi, le pagine dei giornali e le timeline dei vari social network. Nessuno sarà escluso da questa pletora di commenti, polemiche e giudizi spesso anche lapidari su una manifestazione che dovrebbe avere al centro la musica, o meglio, la canzone italiana.

A ogni modo, occupandoci di informazione musicale, ci toccherà aspettare per vedere ma innanzitutto ascoltare cosa succederà da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019.

Nel frattempo, però, da sognatori quali siamo abbiamo immaginato un nostro Festival di Sanremo all’insegna della buona musica d’autore. E quelle che seguono sono alcune delle canzoni italiane di recente pubblicazione che abbiamo scelto per voi, ma soprattutto per noi, per questo nostro ipotetico Sanremo d’autore. (La redazione)

Niente mi fa come mi fai tu, canta Riccardo Sinigallia



La vita nuova, canta Marco Iacampo



Anima Lattina, cantano i Coma_Cose



Noi, canta Lucia Manca



U fujutu su nesci chi fa?, canta Cesare Basile



Secondo me, canta Brunori Sas



Innocenza, canta Amerigo Verardi



Se questo sono io, canta Paolo BenvegnĂą



Spaziale, canta Edda



Per nuovi pescatori, cantano La Notte



Amore Occasionale, canta Fabio Cinti



Calma le Onde, canta Dutch Nazari



Ti attraverso, canta Colapesce



Mea Culpa, canta Umberto Maria Giardini



Roma era vuota, canta Erica Mou



Dove sono i tuoi occhi, canta Nada



Amanda Lear, cantano i Baustelle



Anni di Piombo, cantano i Virginiana Miller