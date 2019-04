Sette dischi del 2019 per iniziare bene la settimana | 7 days of weekend | Streaming



I don’t like mondays, cantava Bob Geldof con i suoi Boomtown Rats. Era il 1979 e il singolo, scritto dallo stesso Geldof con Johnnie Fingers, faceva parte di The Fine Art of Surfacing, terzo album della band irlandese.

Dunque, a partire da questo lunedì, abbiamo scelto per voi 7 dischi del 2019 per iniziare bene la settimana. Uno al giorno. Come dire: 7 days of weekend. (Johnny Vinile)

7 DAYS OF WEEKEND

Lunedì

Sharon Van Etten - Remind me Tomorrow (Jagjaguwar, 2019) >> ascoltalo qui

Martedì

Weyes Blood - Titanic Rising (Sub Pop Records, 2019) >> ascoltalo qui

Mercoledì

Sleaford Mods - Eton Alive (Extreme Eating Records, 2019) >> ascoltalo qui

Giovedì

Julia Jacklin - Crushing (Polyvinyl Record, 2019) >> ascoltalo qui

Venerdì

Orville Peck - Pony (Sub Pop Records, 2019) >> ascoltalo qui

Sabato

Coma_Cose - Hype Aura (Asian fake, 2019) >> ascoltalo qui