Viscerals è il nuovo lavoro discografico della psych heavy band di Newcastle Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Nell’ambiente si dice che i Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs siano una band con cui è meglio non litigare e il concetto è reso bene dal nuovo album Viscerals, pubblicato il 3 aprile per Rocket Recordings e disponibile in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

