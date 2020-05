Aprile 2020: il disco del mese | Streaming

Pubblicato il 17 aprile 2020, Fetch the Bolt Cutters è il quinto album della cantautrice americana Fiona Apple.

Considerato un capolavoro assoluto da riviste e magazine come The Indipendent, The Telegraph, Pitchfork, The Guardian, The Line of Best Fit, Consequence of Sound, A.V. Club, Exclaim, non abbiamo potuto fare a meno di ascoltarlo attentamente anche noi.

Il risultato è stato decisamente positivo, per cui dopo Saint Cloud di Waxahatchee (marzo), Gil Scott-Heron. We’re New Again. A Reimagining by Makaya McCraven (febbraio) e Countless Branches di Bill Fay (gennaio), Fetch the Bolt Cutters di Fiona Apple è il nostro disco del mese di aprile. Buon ascolto. (La redazione)