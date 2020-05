Global Music Report 2019: cresce sempre di più lo streaming, cala ulteriormente il mercato del “disco fisico”

Ieri, 4 maggio 2020, la Federazione dell’Industria musicale italiana ha diffuso un’analisi completa del mercato discografico globale dell’anno appena passato. Lo studio – o meglio il Global Music Report – è stato condotto dall’International Federation of the Phonographic Industry, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo.

«Il report descrive i risultati per il 2019 e riflette il successo del lavoro e degli investimenti dei creatori di musica, dalle case discografiche agli artisti attraverso tutta la filiera. È importante sottolineare che la solida base che abbiamo costruito negli ultimi anni ha contribuito a far crescere il 2019. Mentre i numeri positivi del report sono un’istantanea dell’attività dell’anno scorso, la pandemia da COVID-19 presenta sfide inimmaginabili solo qualche mese fa. Di fronte a questa tragedia globale la comunità musicale si è tuttavia unita dietro gli sforzi per sostenere le persone colpite: questa resta una priorità fondamentale, poiché le case discografiche lavorano per continuare a supportare le carriere di artisti, musicisti e dipendenti in tutto il mondo.» (Frances Moore, CEO di IFPI)