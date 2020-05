Inizia la fase 2. Si riparte con “AutocertifiCanzone”, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale

Esce oggi, 4 maggio 2020, primo giorno della fase 2 dell’emergenza da coronavirus, AutocertifiCanzone, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale.

A quasi un anno di distanza dall’ultima pubblicazione, il collettivo bolognese composto da Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo mette online questa instant song per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case.

«Non riuscivamo a stare con le mani in mano e allora ci siamo sfidati nello scrivere e comporre una canzone a distanza. Ci siamo spediti parole e tracce musicali tra di noi, le abbiamo unite, abbiamo riscritto, abbiamo inciso e abbiamo litigato per decidere, come facciamo sempre».

AutocertifiCanzone è una canzone creata a distanza e dedicata alla strana situazione che stiamo vivendo, un gioco di parole che diventa anche una scusa per uscire di casa, almeno con il pensiero. Un modo per dare a chi l’ascolta la possibilità di immaginare una quotidianità che non tenga conto delle limitazioni imposte da questo periodo di confinamento, lanciando un messaggio di positività e ottimismo. Buon ascolto. (La redazione)