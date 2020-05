Bob Dylan ricorda Little Richard: “Era la mia stella splendente”

Dopo il ricordo di Mick Jagger, anche il cantautore e Premio Nobel per la Letteratura Bob Dylan ha voluto omaggiare il suo idolo di gioventù Little Richard, venuto a mancare il 9 maggio scorso.

« Ho appena saputo di Little Richard e sono così addolorato. Era la mia stella splendente e luce guida quando ero solo un bambino. Il suo è stato lo spirito originale che mi ha spinto a fare tutto ciò che avrei fatto. Ho suonato con lui in Europa nei primi anni Novanta e ho potuto passare molto nel suo camerino. Era sempre generoso, gentile e umile. Ed era ancora un musicista e un performer esplosivo e si sarebbe potuto imparare ancora molto da lui. Ed è incredibile come di fronte a lui, anche crescendo, sia rimasto sempre lo stesso ragazzino che lo ha ascoltato per la prima volta. Sicuramente vivrà per sempre. Ma è come se un pezzo della tua vita se ne sia andato.» (Bob Dylan)