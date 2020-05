Delife è l’album d’esordio del duo di musica elettronica Overlogic

Quella degli Overlogic è una musica eclettica, energica, dal sapore vintage, tra post-punk, elettronica e industrial music, ma con un occhio che guarda all’orizzonte della modernità.

Atmosfere potenti e sognanti, a volte crude e dissonanti, altre volte permeate di leggerezza ed eleganza. Il significato di cui si fa portavoce Overlogic è il collante di queste sensazioni sonore: andare oltre la classificazione logica di un genere.

Tra le colonne portanti ci sono sicuramente i grandi maestri come i Kraftwerk, Nine Inch Nails, Daft Punk, Depeche Mode, Talking Heads e The Chemical Brothers, mentre trai i riferimenti più recenti si annoverano gruppi come Flaming Lips, Animal Collective, M83, Digitalism e MGMT.

Delife è l’esordio del duo di musica elettronica di Bologna: un concept album che mostra la faccia grottesca della quotidianità.

Il disco presenta 9 tracce che raccontano l’elettronica retrò con sperimentazioni noise e sonorità moderne, dove arpeggiatori e batteria viaggiano tra raffinatezza e distorsione al servizio di una voce densa, liberamente ispirata alle correnti new wave e industrial.

Veicolo cardine del disco è il sarcasmo, espressione cinica di tutti gli strumenti usati, volti a descrivere la finzione, l’insicurezza, la fragilità e l’apatia: questi sono soltanto alcuni degli ingredienti che raffigurano – indirettamente – uno status di inettitudine attraverso il flusso dei sintetizzatori.

L’obiettivo di Delife, con nove espressioni fittizie di vita, è di creare un rapporto diretto con l’ascoltatore, dando alla musica un approccio alternativo che chiama alla diversità.

Pubblicato oggi 15 maggio da Urtovox Records, Delife del duo composto da Francesco Cavasinni (sintetizzatori, voce) ed Emanuele Orsini (batteria, drum machine) è in streaming sul nostro sito. Buon ascolto. (La redazione)