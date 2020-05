In streaming 4 dischi di Crosby, Pevar & Raymond (alias CPR)

Dopo aver fatto parte di due dei gruppi più fondamentali del rock & roll (rispettivamente Byrds e Crosby, Stills & Nash) e dopo quattro anni trascorsi fuori dalle scene a causa di un trapianto di fegato che gli salvò la vita, David Crosby ha incanalato la frustrazione creativa che provava in quel periodo, nell’album omonimo di debutto del progetto CPR del 1998.

Insieme al noto chitarrista Jeff Pevar e al figlio James Raymond che Crosby aveva da poco ritrovato, il trio ha creato un rock intelligente, inebriante, contaminato dal jazz, che ha mostrato le loro straordinarie capacità armoniche. Tre anni dopo è uscito Just Like Gravity (2001), l’album in cui il suono del trio trovò la sua maturazione.

«I CPR mi hanno mostrato che il mondo di CSN&Y stava diventando vecchio e statico, mentre io dovevo continuare a muovermi. In me c’era molta musica diversa che aveva bisogno di spazio per crescere e svilupparsi. I CPR sono stati il modo di ritrovare mio figlio James e di capire abbastanza in fretta che lui era un musicista anche migliore di me e che stava rapidamente diventando il miglior partner di scrittura che avessi mai avuto. I CPR avevano una meravigliosa chimica che ora è alla base della band di Sky Trails. Non credo che molte persone abbiano ascoltato questi dischi e penso che siano alcuni dei migliori lavori in cui sono stato coinvolto. Buon divertimento.» (David Crosby)

Il 15 maggio la BMG ristampa CPR, Just Like Gravity e i due album live del gruppo, Live at Cuesta College e Live at the Wiltern. Tutti e quattro gli album saranno disponibili in digitale e CPR e Just Like Gravity saranno disponibili anche in formato fisico dal 31 luglio, con note di copertina scritte da Steve Silberman, il premiato scrittore che con Crosby ha realizzato quest’anno l’illuminante podcast Freak Flag Flying.

