Room for the Moon è il nuovo album di Kate NV, lavoro composto in casa e presso vari studi di Mosca durante quello che l’artista kazaka ha definito“uno dei periodi più solitari della sua vita”.

In questo nuovo lavoro Kate NV si è avvalsa della collaborazione di Jenya Gorbunov, Vladimir Luchanskiy, Quinn Oulton e Nami Sato.

Room for the Moon è un disco di pop non convenzionale che si ispira a Lizzy Mercier Descloux, Akiko Yano e Ann Steel, un’affinità che si nota subito e rende consci delle potenzialità di questa giovane artista prodigio della musica contemporanea.

Pubblicato il 12 giugno dall’influente etichetta di Brooklyn RVNG Intl, Room for the Moon è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)