A distanza di due anni dal precedente Ode to Others, il cantautore australiano Scott Matthew torna con un nuovo album dal titolo Adorned.

Il nuovo lavoro del celebre artista australiano è composto da dieci classici della sua discografia rivisitati in una nuova veste: aiutato dal produttore tedesco-danese di stanza a Los Angeles Jens Gad, il talento del Queensland ha dato a ogni brano una nuova veste.

«Ho rivestito i miei brani più noti, gli ho tolto il pesante cappotto di velluto dalle spalle e gli ho messo addosso la biancheria intima di seta. Adorned non è quello che la gente è abituata a vedere in me. Li esorto a divertirsi ascoltando. È un esperimento che potrebbe non risolvere i problemi di questo mondo, ma potrebbe alleviarli per un momento».