È fresca di questa settimana la notizia che Stratos Bleu, il sesto album appena uscito degli inglesi Smoove & Turrell, è n.1 nel UK Dance Albums chart. Ma per chi segue questa band dal loro disco di debutto Antique Soul del 2009, la notizia suggella la transizione per nulla scontata da gruppo soul underground a gruppo dance quasi mainstream.

Quasi, perché sebbene Stratos Bleu sia dominato da suoni elettronici, ben più presenti che in qualsiasi loro disco precedente, è anche vero che in questo album non si perde l’autenticità dei ragazzi, espressa sia nei testi introspettivi del cantante John Turrell che nelle produzioni da sempre mirate al dancefloor di Smoove e compagnia.

Dalle prime note del brano di apertura Do It, una frizzante miscela di nu disco ed elettronica, si capisce che in questo album l’indubbia matrice soul della band si esprime nel suo animo più dance. Da i ritmi house di It ain’t Working, gli echi dance anni 90 di This Time, l’electro funk di Fade Away o le tracce downbeat come Never Wanted You More e Talk About Nothing, è chiaro che Smoove & Turrell hanno cambiato direzione rispetto al passato.

Nessun brano esemplifica meglio l’evoluzione della band di Still Don’t Know, un rifacimento dance della loro hit del 2009 You Don’t Know, di cui i compagni di etichetta Kraak & Smaak avevano fatto un remix nel 2009. Il risultato di quel remix è piaciuto talmente tanto a Smoove & Turrell che hanno deciso di riproporlo suonato dalla band, e viene da pensare che più in generale la mutazione del loro sound abbia qualche debito nei confronti di Kraak & Smaak, che furono tra i primi a mischiare funk ed elettronica.

Se da sempre Smoove & Turrell si distinguono per l’abilità di dare nuove forme al soul, in Stratos Bleu si spingono in territori non del tutto inesplorati, ma come sempre lo fanno con prorompente personalità e assoluta padronanza dello stile. (Adaja Inira)