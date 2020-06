Esce oggi, venerdì 19 luglio, il nuovo lavoro discografico di John Legend. Si intitola Bigger Love ed è il settimo album della carriera dell’artista statunitense.

Prodotto da Raphael Saadiq, Bigger Love è un album che porta una luce quando tutto il resto sembra non andare per il meglio.

Il classico John Legend: profondo, pieno di gioia e amore, speranzoso e tenero.

«Non ho l’illusione che la musica possa salvare il mondo o risolvere i suoi problemi, ma personalmente, mi sono sempre rivolto alla musica quando avevo bisogno di aiuto per affrontare dei periodi difficili e so che molti di voi hanno fatto la stessa cosa. Per questo non riuscivo ad aspettare l’uscita di questo album. Ho debuttato nel 2004 con un album dal titolo “Get Lifted”. E adesso, nell’estate del 2020, spero che questo nuovo disco possa sollevarvi di nuovo, riempire i vostri cuori di amore e ispirazione, darvi qualcosa per farvi ballare, per prendere per mano qualcuno o che possa essere una colonna sonora per fare l’amore».