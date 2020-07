Si intitola Close Distance la compilation realizzata dall’agenzia di promozione e booking Wakeupandream di Marco Stangherlin.

Dieci tracce dalle atmosfere cinematografiche che vedono protagonisti Eric Chenaux, Evan Lurie, Califone, Pan America, Teho Teardo, Richard Youngs, Pierre Bastiene, Jerusalem in My Heart, A Hawk and A Hacksaw e Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp.

Una raccolta di brani esclusivi disponibili in streaming via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)