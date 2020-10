Il primo marzo 2020, John Darnielle, Peter Hughes, Matt Douglas e Jon Wurster, ovvero i Mountain Goats, hanno visitato il leggendario studio Sam Phillips Recording a Memphis, Tennessee.

Darnielle ha così armato la sua band di nuove canzoni chiedendo l’intervento del produttore Matt Ross-Spang che già aveva collaborato con i Mountain Goats nel disco dello scorso anno In League with Dragons.

Nella stessa stanza in cui i Cramps hanno registrato il loro album di debutto del 1980, i Mountain Goats hanno trascorso una settimana a catturare tutta la magia di una band al top della forma.

Il risultato è stato questo Getting Into Knives, album perfetto per tutti coloro che hanno trascorso molte ore di inattività a riflettere se essere onesti con se stessi.

Pubblicato il 23 ottobre 2020 da Merge Records, il nuovo album dei Mountain Goats è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)