Oggi, 3 novembre 2020, nel giorno della 59esima elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America, che vede da un lato il democratico Joe Biden e dall’altro il repubblicano Donald Trump, in cui i cittadini saranno chiamati a eleggere i “grandi elettori” che il 14 dicembre prossimo si riuniranno per eleggere il capo della Casa Bianca assieme al suo vice, abbiamo pensato di stilare questa breve, e sicuramente incompleta, lista di canzoni sugli Stati Uniti d’America.

Insomma, 10 songs about U.S.A. da ascoltare in attesa del risultato finale. Buon ascolto. (La redazione)

Playlist

Made in America ★ Jay-Z & Kanye West (feat. Frank Ocean)

American Life ★ Madonna

American Idiot ★ Green Day

Red White and Blue ★ Lynyrd Skynyrd

Born in the U.S.A. ★ Bruce Springsteen

Living in America ★ James Brown

R.O.C.K. in the U.S.A. ★ John Mellencamp

This Land is Your Land ★ Woody Guthrie

America the Beautiful ★ Ray Charles

Back in the U.S.A. ★ Chuck Berry