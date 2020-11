El Perro del Mar, in spagnolo “Il cane del mare”, è un progetto musicale fondato nel 2003 a Goteborg, in Svezia, dalla cantante e musicista Sarah Assbring, che ha esordito nel 2005 con l’album Look! It’s El Perro del Mar!

Il 20 novembre scorso è uscito invece Free Land, sesto interessante album dell’artista svedese che ha il difficile compito di far passare in secondo piano KoKoro, disco del 2016 salutato da stampa e fan come il migliore della carriera di El Perro del Mar. Buon ascolto.

Free Land è un elogio alla creatività e alla libertà di pensiero. (La redazione)