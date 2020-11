Si intitola Burst, il singolo di debutto di Shamaï (pronuncia “Sciamai”), che esce in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

«Niente è paragonabile all’amore e al sostegno che ho ricevuto dalle donne in tutta la mia vita. Sono grato! Prima volevo scrivere una canzone per rendere loro omaggio. Poi mi sono detto: Perché non hai scritto una dedica alle donne di tutto il mondo? Una canzone che potrebbe rimanere per sempre! Una canzone che ispiri le prossime generazioni! “Burst” è una canzone dedicata alle donne. Donne che hanno lottato o stanno lottando nella vita in questo momento. Alle donne che attraversano momenti difficili. Alle donne che dubitano di se stesse, che pensano di non essere sufficienti. Alle donne che pensano di aver bisogno degli uomini per realizzare i loro sogni. “Burst” è un inno alla libertà delle donne». (Shamaï)