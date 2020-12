I Boston Manor sono una band di pop punk di Blackpool, nella contea inglese del Lancashire, con all’attivo diversi EP e tre album.

L’ultima fatica discografica della formazione britannica si intitola Glue, pubblicata lo scorso il primo maggio 2020 per la piccola label indipendente Pure Noise Records, è in streaming integrale sul nostro blog via Bandcamp. (La redazione)