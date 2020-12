Il Blues non si ferma nemmeno durante le festività grazie alle Blues City Sessions, quattro appuntamenti “virtuali” il 14, il 18, il 23 e il 30 dicembre per poter rivivere il blues in questo momento privo di concerti.

Così l’iniziativa Blues City Club, che negli ultimi due anni aveva animato la città di Pistoia durante le festività natalizie, si sposta sul web sui canali ufficiali del Festival Facebook e Youtube (alle ore 18:00) dove si alterneranno interviste e momenti live di alcuni dei più rappresentati artisti blues italiani.

Da Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion alla Treves Blues Band, da Finaz a Vinicio Capossela, da Paolo Bonfanti a Francesco Piu. E poi ancora Roberto Angelini, Superdownhome, The Winstons, Danny Bronzini, Dario Lombardo, Cek Franceschetti, Daniele Nesi e molti altri.

Quattro appuntamenti per tenere viva l’anima del blues e riportare le testimonianze degli artisti in questo periodo storico. (La redazione)