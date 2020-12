Nicola Lotto arriva con un nuovo lavoro discografico che vede la partecipazione straordinaria di Edda.

Il disco, intitolato Si comincia così, è un inno al cantautorato nudo e crudo, fatto di sensazioni primordiali e malinconiche, viscerali per molti versi e pieno di sorprese.

Un disco che riesce a elevare, seppur di poco, il livello cantautorale emergente perché sincero, rapido, diretto e consapevole.

Si comincia così potrebbe essere un ottimo inizio, un punto d’arrivo e un fiore all’occhiello del cantautore che si ritrova un piccolo gioiello grezzo tra le mani.

Nicola Lotto riesce a mettere nero su bianco le proprie emozioni offrendosi da specchio per tutti coloro che vogliono approcciarsi alla sua musica. Capacità sicuramente innata di un’artista sensibile e pieno di risorse che non si preoccupa d’apparire ma semplicemente d’essere.

Ogni brano racchiude un piccolo sentimento, una grazia, un soffio di calore che riscalda e lascia senza parole.

Si comincia così rappresenta per molti l’ennesimo disco uscito in un periodo non particolarmente propenso, per noi invece, potrebbe essere uno dei dischi più interessanti degli ultimi mesi in cui s’intravede un talento che dovrà essere valorizzato sicuramente in fase di produzione ma che siamo certi farà tantissima strada.

Nicola Lotto è da conoscere, da capire, da intuire e da tenere stretto al cuore, perché cantautori così non ne fanno più (come un qualsiasi boomer direbbe). Si comincia così è un nuovo inizio di cui siamo orgogliosi. Dal profondo. (Lorenzo D’Antoni)