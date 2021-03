Bring It On è il sorprendente album di debutto di Roberta Gentile, giovane cantante di Andria (classe 1994) che mette subito in chiaro le sue potenzialità vocali nonché quelle di artista pop dalle visioni internazionali.

Capace di muoversi con abilità e talento nel miglior neo soul mondiale, Roberta Gentile, grazie a una produzione di tutto rispetto, che vede protagonista Jean-Paul “Bluey” Maunick (già Incognito), realizza un disco che – gusti a parte – non ha nulla da invidiare ad artisti ben più noti a livello internazionale.

Pubblicato il 19 febbraio 2021, Bring It On comprende 13 tracce piacevoli, soprattutto per chi ama certe atmosfere raffinate d’estrazione soul, pop e jazz. Il disco include anche la cover Che male c’è di Pino Daniele. Buon ascolto. (La redazione)

