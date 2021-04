L’ultimo lavoro sulla lunga distanza di Valerie June si intitola The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers ed è un disco che in qualche modo – come spiega la stessa cantautrice del Tennessee – rivela il perché l’artista ha sempre sognato di fare musica.

Con questo disco è finalmente chiaro il motivo per cui sogno di fare musica. Non è per ragioni terrene di voler essere premiata o di conquistare l’amore di qualcuno, è perché il sogno mi fa restare curiosa e mi tiene su quel percorso di apprendimento di ciò che ho da condividere con il mondo. Valerie June

Prodotto dalla stessa June, con l’ausilio di Jack Splash (Kendrick Lamar, Alicia Keys, John Legend), The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers è un disco che mette insieme folk, soul, gospel, country, blues, psichedelia e pop sinfonico.

Nel dare vita all’album, June e Splash sono rimasti fedeli allo spirito di ciascuna canzone, e per farlo si sono avvalsi di una formazione di musicisti davvero eclettica con la quale hanno suonato per un lungo periodo in piena libertà e con un’ampia tavolozza di strumenti quali – solo per citarne alcuni – flauto, banjo, mbira, mellotron, sassofono e synth.

Il risultato è una deliziosa quanto essenziale selezione di 14 brani che hanno visto la luce il 12 marzo 2021 per Fantasy Records. (La redazione)

ARTICOLI CORRELATI