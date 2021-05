Nata nel Tennesse, Ashley Monroe è cresciuta in mezzo alla musica, iniziando a suonare dal vivo nei locali di Nashville in giovane età.

Pubblicato il 30 aprile 2021 da Mountainrose Sparrow/Thirty Tigers, Rosegold è il quinto album della musicista statunitense, il primo per una etichetta indipendente dopo quattro dischi major usciti tra il 2009 e il 2018 (Satisfied per Columbia del 2009, Like a Rose del 2013, The Blade del 2015 e Sparrow del 2018 per Warner Nashville).

La svolta nella carriera di Ashley Monroe è arrivata nel 2011 con il successo internazionale del trio femminile Pistol Annies e le collaborazione con Jack White, The Racounters e molti artisti della Third Man Records.

Ashley Monroe è una della voci più innovative del classico sound americano, capace di traghettare la scena verso nuovi lidi che faranno la gioia di chi ha apprezzato gli ultimi lavori di Lana Del Rey, Kacey Musgraves e Taylor Swift. (La redazione)