Dawn Richard è sicuramente una delle più talentuose musiciste americane della sua generazione, capace di rendere sofisticato il pop da classifica e accessibile al grande pubblico l’avanguardia delle produzioni meno convenzionali legate al mondo di r&b, funk, soul e dance.

Dal successo delle Danity Kane nel 2006, alle collaborazioni con Puff Daddy e la sua Bad Boy Records come membro stabile dei Dirty Money, fino alle favolose autoproduzioni e produzioni indipendenti realizzate negli ultimi anni con album avveniristici adorati dalla critica internazionale come Redemption, Infrared e New Breed.

Second Line è la rinascita di Dawn per una delle più agguerrite e interessanti etichette discografiche indipendenti americane, un disco che non mancherà di fare breccia tra gli ascoltatori che hanno amato le ultime prove discografiche di Roisin Murphy, Moses Sumney e serpentwithfeet.

Pubblicato il 30 aprile 2021 per Merge Records, Second Line di Dawn Angeliqué Richard è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)