A Little More Time With Reigning Sound, uscito il 21 maggio 2021 per Merge Records, ci consegna la band di Memphis, Texas, in forma smagliante e nella formazione tipo con Oblivians Greg Cartwright, Jeremy Scott, Greg Roberson e Alex Greene, proprio come nel bellissimo Home for Orphans del 2005.

Al disco hanno partecipato in veste di ospite anche il batterista e percussionista Graham Winchester, il cantante Coco Hames, il chitarrista John Whittemore e gli archi di Elen Wroten e Krista Wroten.

I Reigning Sound si riconfermano tra le band più in forma in circolazione, capaci di rivaleggiare tanto con i nomi principali della scena garage rock, quanto con artisti del calibro di gruppi come The Hold Steady, Eels, Mountain Goats e Cake. (La redazione)