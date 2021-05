Il Festival delle Colline, la rassegna musicale che da 42 anni porta musica e spettacoli sulle colline di Prato, tiene fede ai propri impegni e alla propria con una nuova edizione della rassegna.

L’edizione 2021, in programma dal 7 al 23 luglio, concilia teatro e impegno civile con artisti di qualità come Riace Social Blues, Raiz & Radicanto, Dillon, Josh Rouse, Emma Tricca, Francesco Baccini, Finaz, Sirio, The Buttshakers.

Il Festival delle Colline 2021 sarà dunque un evento all’insegna di scenari incantevoli, atmosfere bucoliche, pubblico felice, soul al fulmicotone, cantautorato, suoni levigati e cantighe sefardite. Di seguito il programma giornaliero dettagliato. (La redazione)

Programma Festival delle Colline 2021

RIACE SOCIAL BLUES con Cosimo Damiano Damato, Baba Sissoko, Mimmo Lucano, Enrico Fierro

Mercoledì 7 luglio 2021 – ore 21.30

DILLON

Venerdì 9 luglio 2021 – ore 21.30

Chiesa di Bonistallo – Poggio a Caiano (Po)

THE BUTTSHAKER

Lunedì 12 luglio 2021 – ore 20,30

Villa Rospigliosi – Prato

RAIZ & RADICANTO

Giovedì 15 luglio 2021 – ore 21,30

Anfiteatro Centro Pecci – Prato

FINAZ + SIRIO

Martedì 20 luglio 2021 – ore 19.00 e ore 21.30

Chiesa di Bonistallo – Poggio a Caiano (Po)

JOSH ROUSE + EMMA TRICCA

Giovedì 22 luglio 2021 – ore 19.00 e ore 21.30

Villa Medicea di Artimino – Carmignano (Po)

Biglietto 5 euro

FRANCESCO BACCINI

Venerdì 23 luglio 2021 – ore 21.30

Villa Guicciardini – Cantagallo (Po)