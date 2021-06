Povera me è il brano che segna il ritorno sulla scena dell’artista romano Mirkoeilcane, già vincitore del Premio della Critica “Mia Martini” per la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018 e del Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo in gara con Stiamo tutti bene, che, nello stesso anno, si aggiudica anche la Targa Tenco per la “Miglior Canzone”.

Povera me di Mirko Mancini (così all’anagrafe romana) è il racconto di un uomo immerso nel tentativo di immaginare una delle infinite strade dell’universo femminile e, nel mentre indaga queste possibilità, prova anche a raccontare il mondo dell’arte, attraverso la narrazione del videoclip ufficiale.

Dopo l’omonimo album d’esordio del 2015 e il successivo Secondo me del 2018, Mirkoeilcane è attualmente impegnato nella scrittura del terzo album, previsto per il 2021, anticipato dal primo estratto Povera me. (La redazione)