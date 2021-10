Listen to this article Listen to this article

Sondre Lerche torna in Italia per un appuntamento unico martedì 19 aprile 2022 al Biko Club di Milano.

L’annuncio della data italiana coincide inoltre con la pubblicazione del nuovo singolo di Lerche, The Dead of the Night, che anticipa il prossimo album, in uscita nel 2022.

Sondre è cantante, cantautore, compositore e artista norvegese residente a Los Angeles. Faces Down, suo debutto eclettico e melodico, scritto e registrato a 16 anni, è stato segnalato da Rolling Stone fra gli esordi più significativi del 2002, vincendo anche un Grammy norvegese come miglior esordiente.

Negli ultimi due decenni, Sondre Lerche ha pubblicato nove album in studio, è stato in tournée con artisti del calibro di Air, Stereolab, Elvis Costello e St. Vincent, è apparso allo show di David Letterman e ha composto numerose colonne sonore, tra cui quella per il film di successo di Steve Carell e Juliette Binoche del 2007, Dan In Real Life.

Il 2020 è stato un anno impegnativo per Lerche. Tornato nella sua Norvegia, durante la pandemia ha pubblicato il nono album in studio, Patience. L’album ha ottenuto 3 nomination ai Norwegian Grammy ed è stato apprezzato tra gli altri da Stereogum, Paste, SPIN, American Songwriter e Under The Radar.

Lerche ha anche scritto il suo primo libro per bambini e lanciato una linea di vini nadropboxturali, PATOS. Rilascerà il suo prossimo album in studio nel 2022. Magnet Magazine lo ha già definito “il suo miglior disco di sempre”. Atwood Magazine “un capolavoro musicale i cui suoni dolci e profonde emozioni parlano direttamente all’epoca attuale di incertezza e disagio” e Stereogum “adattabile ed esplorativo”. (La redazione)