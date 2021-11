A Bologna e Modena il Future Film Festival 2021

1 Minuto

100 Parole

Torna il Future Film Festival, lo storico festival cinematografico internazionale che quest’anno si terrà, oltre che a Bologna dall’8 al 12 dicembre, anche a Modena l’1 e 2 dicembre 2021.

Il festival, a tema Split Screen, si occuperà non solo di grande schermo ma anche di realtà aumentata e realtà virtuale, gamification e piccolo schermo di ieri e di oggi.

Per l’inaugurazione del festival a Bologna, mercoledì 8 dicembre (Sala Scorsese, Cineteca, ore 20), verrà proiettato Dozens of Norths di Koji Yamamura (Giappone-Francia, 2021), con la presenza del regista in video call. (La redazione)