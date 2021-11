Michael Hurley. Il ritorno della leggenda folk americana.

1 Minuto

Michael Hurley, leggenda della scena folk americana, pubblicherà il nuovo album The Time Of The Foxgloves il 10 dicembre 2021 per No Quarter Records.

Il nuovo disco segna l’atteso ritorno di un artista di prima categoria, maturo e consapevole dei propri mezzi come pochi altri, oltre a trattarsi del suo primo album album in 12 anni.



The Time Of The Foxgloves è un disco folk che ammalia e riporta ai fasti della grande stagione americana a cavallo tra gli anni ’60 e ’70.

Nel corso degli ultimi venti anni Michael Hurley è stato citato più volte come artista di riferimento per musicisti del calibro di Cat Power e Cass McCombs. (La redazione)

