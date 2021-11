L’album di Joan As Police Woman, Dave Okumu e Tony Allen, con Damon Albarn.

2 Minuti

395 Parole

The Solution is Restless è un album realizzato da Joan As Police Woman, Dave Okumu degli Invisible e dal leggendario batterista Tony Allen poco prima di morire.

Damon Albarn mi ha presentato alla leggenda dell’afrobeat, Tony Allen, all’evento Africa Express The Circus a Londra nel 2019. Tony e io abbiamo suonato I Wish I Knew di Nina Simone, con il patto di registrare in futuro qualcosa insieme. Nel novembre di quell’anno il patto è stato realizzato. Il mio vecchio amico musicista Dave Okumu si è unito a me e a Tony in uno studio parigino, dove abbiamo improvvisato, svincolati dalla forma o dal tempo. Sono partita con i nastri senza sapere esattamente come li avrei usati. Joan Wasser (alias Joan as Policewoman)

Colpita dal lutto del suo mentore Hal Willner, avvenuta il 7 aprile del 2020, Joan Wasser – così all’anagrafe la cantautrice del Connecticut – , inizia a scrivere canzoni partendo proprio da quelle improvvisazioni parigine realizzate a novembre 2019 con il grande Tony Allen, che purtroppo muore il 30 aprile del 2020.

Le canzoni sono composte in vari modi. Per alcuni, ho usato solo un loop di batteria di una battuta; per altri ho creato progetti attorno alle sezioni A/B di base che avevamo improvvisato. Ho usato il materiale originale in ogni modo possibile. La pandemia mi ha permesso di esplorare e sperimentare per mesi nel mio home studio. Il titolo dell’album, The Solution is Restless, è un testo di una delle canzoni, Geometry Of You, che riflette sulla perfezione numerica dei numeri e della geometria applicata al corpo, al cuore e alla mente di una persona. Piuttosto che orchestrare un’elaborata seduzione di un amante, chiedo semplicemente loro cosa vogliono. La risposta è la mia comprensione poetica della teoria quantistica: la soluzione è irrequieta. La soluzione per accarezzare il cuore di una persona è definitiva e fluida, diversa in un giorno diverso, in continua evoluzione.” Joan Wasser (alias Joan as Policewoman)

Pubblicato il 5 novembre 2021 da Pias, The Solution is Restless vede anche la partecipazione di Damon Albarn (Blur, Gorillaz) nel brano Get My Bearings. (La redazione)

