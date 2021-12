Il rock psichedelico dei Garcia Peoples

2 Minuti

239 Parole

Dodging Dues è il quinto album dei Garcia Peoples, band influenzata tanto dalla scena psych e folk-rock americana dei tardi sessanta e primi settanta, quanto dalle migliori formazioni indie e alternative dei Novanta.

La band si è formata nel New Jersey quando gli amici Tom Malach e Danny Arakaki frequentavano ancora le superiori, in seguito raggiunti dagli amici Cesar Arakaki (fratello di Danny), Andy Cush, Pat Gubler e Derek Spaldo.

Grazie alle frequenti ed esplosive performance nei club di New York la band si è costruita la reputazione della grande live band, a cui sono seguite entusiastiche recensioni dei media statunitensi. È stato detto di loro che ricordano “dei Pavement influenzati da Allman Brothers e Amon Düül“.

I primi quattro album dei Garcia Peoples sono usciti per la piccola label di culto Beyond Beyond is Beyond, rendendoli una delle realtà più chiacchierate del circuito indipendente newyorkese e della scena psych rock contemporanea.

La band ha da poco ripreso a suonare dal vivo con una lunga residenza al Sultan Room di Brooklyn, oltre ad essere confermati nei bill di importanti festival come il Treefort, l’Hopscotch e il Bonnaroo.

Dodging Dues della psych rock band di Rutheford, New Jersey, sarà pubblicato su No Quarter Records per il 14 gennaio 2021. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA